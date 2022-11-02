Депутат МГД Козлов напомнил о вступлении в силу нового ГОСТа по поверке счетчиков воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый ГОСТ по поверке счетчиков воды, который вступил в силу накануне, позволит повысить качество обслуживания граждан и защитит их от мошенников. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

"Четкая регламентация как самой процедуры, так и того, кто может оказывать эти услуги (поверки и замены счетчиков. – Прим. ред.), поможет человеку разобраться, стоит ли доверять появившемуся в дверях специалисту, определить, все ли сделано корректно, и быть уверенным в том, что услуга оказана по всем правилам", – отметил парламентарий.

По его словам, соответствующий ГОСТ предусматривает четкий алгоритм действий, а также наличие специальной аккредитации для компаний, которые занимаются заменой приборов учета воды. Так, мастер должен иметь при себе ряд инструментов, в том числе гидравлический пресс для определения герметичности счетчика и секундомер, а процесс его работы должен состоять из трех этапов: проверки целостности устройства, проверки его работоспособности и замера погрешности.

Новые стандарты также предусматривают применение современных методов передачи данных со счетчиков, в частности с использованием видеокамер или частотных сигналов. В будущем это позволит полностью перейти на автоматизированные системы передачи информации, считает Козлов.

Подводя итог, депутат заметил, что любые нововведения сопровождаются активизацией мошенников, поэтому важно в первое время соблюдать бдительность. Нелишним будет предупредить пожилых родственников и соседей. Также стоит заранее свериться с графиком поверки приборов, чтобы дополнительно обезопасить себя от злоумышленников.

Новый стандарт по поверке приборов учета горячей и холодной воды вступил в силу 1 ноября. Он призван усилить механизм борьбы с мошенниками и стандартизировать работу по поверке счетчиков. По мнению экспертов, новый ГОСТ, скорее всего, не повлияет на платежи, так как большинство граждан не проводят поверку, а меняют счетчик на новый.



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