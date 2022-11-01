Россиянам рассказали, как изменятся правила поверки счетчиков с 1 ноября

Фото: Москва 24/Роман Балаев

С 1 ноября в России вступил в силу новый стандарт по поверке счетчиков приборов учета в квартирах и домах. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Как отметила эксперт, новый ГОСТ должен усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме.

Она отметила, что новый ГОСТ, скорее всего, не повлияет на платежи, так как большинство граждан не проводят поверку, а меняют счетчик на новый.

Ранее сообщалось, что правительство перенесло индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. По данным Минэкономразвития РФ, следующая индексация произойдет лишь 1 июля 2024 года.

Так, изменится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и твердых коммунальных отходов. При этом уровень индексации не превысит 9%. Средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля, в 2024 году – на 248 рублей, в 2025 году – на 221 рубль.

До этого в Росстате заявили, что за первый квартал 2022 года долги россиян по ЖКУ выросли на 7,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма долга россиян составила 804,5 миллиарда рублей, отметили в ведомстве. Долги жителей перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 11%, перед управляющими компаниями – на 3%.



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