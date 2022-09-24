Правительство перенесло индексацию тарифов ЖКУ на 1 декабря 2022 года

Очередную индексацию тарифов ЖКХ для населения правительство проведет 1 декабря. Счета за газ, воду и тепло вырастут в пределах 9%. Об этом сообщили в Минэкомразвития РФ.

Таким образом, ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц в среднем вырастет на 324 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

