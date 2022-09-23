В ЕС не скрывают желания затянуть конфликт на Украине – Захарова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

ЕС не скрывает желания затянуть конфликт на Украине, надеясь на победу и игнорируя человеческие жертвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В Евросоюзе, вместо содействия прекращению конфликта, не скрывают своего стремления максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения", – цитируете ее RT.

По словам дипломата, Запад надеется обеспечить "победу на поле боя" и стремится ослабить Россию за счет незаконных санкций. Также Захарова напомнила, что ЕС продолжает поставлять Киеву вооружения в обход международных и собственных норм в этой сфере.

Ранее депутаты Госдумы в обращении к Генассамблее ООН попросили осудить действия США и НАТО в отношении Украины. По словам парламентарием, действия Вашингтона и Брюсселя побуждают киевский режим к масштабному противостоянию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

