В Госдепе США заявили, что поставляемые Киеву вооружения предназначены для защиты

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Вооружения, которые США поставляют Киеву, предназначены исключительно для защиты украинской территории. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, чьи слова приводит ТАСС.

При этом он не стал комментировать слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что поставки Украине ракет большой дальности будет означать переход красной линии.

Ранее Захарова заявила, что если Вашингтон решит поставлять Киеву ракеты большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Она отметила, что Россия адекватно отреагирует на подобные действия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

