Пентагон заключил контракт на поставку 1 800 систем Javelin Украине

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Пентагон заключил контракт с Raytheon и Lockheed Martin на производство более чем 1 800 противотанковых ракетных систем Javelin, которые в дальнейшем будут переданы Украине. Об этом сообщается в опубликованном сообщении оборонного ведомства США.

Сумма контракта составляет 311 миллионов долларов.

"Закупка является частью программы по снабжению Украины и включает (поставки. – Прим. ред.) украинской армии, закупки армии США, а также ракеты для международных партнеров", – говорится в сообщении.

Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские власти намерены отправить на Украину передовые ракетные системы. По его словам, Киеву передадут технику и вооружение, в которых ВСУ отчаянно нуждаются для боя на востоке и юге.

