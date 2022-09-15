В США заявили о намерениях поставить Киеву передовые ракетные системы

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Американские власти намерены отправить на Украину передовые ракетные системы. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы", – сообщил он телеканалу MSNBC.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты станут непосредственной стороной конфликта на Украине в случае поставок Киеву ракет большей дальности. Дипломат предупредила, что Россия адекватно отреагирует на подобные действия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.