Москвичам объяснили, чем может грозить срыв пломбы с коммунальных счетчиков

Фото: Роман Балаев/Москва 24
Нарушение пломбы или ее целостности приведет к десятикратному росту платы за коммунальную услугу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосжилинспекцию.
По данным ведомства, нарушение целостности, а также других показателей может быть расценено как несанкционированное вмешательство в работу счетчика.
"Если в ходе проверки исполнитель обнаружит нарушение, то составит акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета, а также выполнит перерасчет платы за коммунальную услугу", – сообщили в ведомстве.
В результате стоимость коммунальной услуги может увеличиться в 10 раз, сообщили в Мосжилинспекции.
Отмечается, что в ходе проверки специалисты должны удостовериться в отсутствии повреждений и непредусмотренных изготовителем отверстий, плотном прилегании стекла индикатора, сохранности пломб и устройств, отсутствии свободного доступа к элементам коммутации счетчика, отсутствии факта вскрытия клеммной коробки электросчетчика и воздействия магнитов на него.
До этого в Росстате заявили, что долги россиян по ЖКУ выросли на 7,6% за 2022 год. Общая сумма задолженности россиян достигла 804,5 миллиарда рублей. Эксперты отметили, что причиной роста задолженностей могло стать повышение стоимости на ЖКУ при отсутствии индексации зарплат.
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