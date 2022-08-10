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Общество

17:47

Россиянам рассказали, что делать, если нечем платить за ЖКУ

обществоЖКХ

Фото: depositphotos/nvl-3

Россиянам рассказали, что делать, если нечем платить за жилищно-коммунальные услуги, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Оплатить коммуналку можно с помощью субсидии, если задолженность небольшая.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала условия для получения субсидии:

  • обязательно должна быть регистрация в квартире, на оплату ЖКУ которой предоставляется субсидия;
  • жилплощадь должна соответствовать стандарту – если площадь больше принятого в регионе норматива, в субсидии могут отказать;
  • расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% дохода (для расчета нужно предоставить сведения о своих доходах за предшествующие шесть месяцев до подачи заявления на всех трудоспособных членов семьи).

Отмечается, что заявление на субсидию можно подать через портал госуслуг или в МФЦ. Однако вместе с ним нужно будет предоставить договор социального найма на квартиру или документ о собственности, сведения о льготах и копию документа, удостоверяющего личность.

В том случае, если накопились долги, можно обратиться в управляющую компанию за рассрочкой. Она предполагает распределение долга по графику платежей – каждый месяц нужно будет погашать часть задолженности.

Еще один вариант – это отсрочка. Ее берут в том случае, если финансовое положение в настоящий момент не позволяет осуществлять платежи. Отсрочка дает возможность сдвинуть дату исполнения обязательств на несколько месяцев, пока финансовая ситуация не наладится.

Стоит отметить, что ресурсоснабжающая организация и УК могут подать на хронического должника в суд. Тогда уже судебные приставы имеют право предпринять меры, чтобы списать деньги для погашения долга.

Ранее в Госдуме объяснили рост стоимости ЖКУ в России. Увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги в России связано с продолжающимся ростом стоимости материалов, энергоресурсов и обслуживания, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она рассказала, что в одном городе могут быть две теплоснабжающие компании с разными тарифами. Разворотнева пояснила, что цены рассчитываются исходя из множества параметров, в том числе содержания внутренней инфраструктуры.

В столице выделили дополнительные средства для финансирования льгот на ЖКУ

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