Россиянам рассказали, что делать, если нечем платить за ЖКУ

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Россиянам рассказали, что делать, если нечем платить за жилищно-коммунальные услуги, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Оплатить коммуналку можно с помощью субсидии, если задолженность небольшая.
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала условия для получения субсидии:
В том случае, если накопились долги, можно обратиться в управляющую компанию за рассрочкой. Она предполагает распределение долга по графику платежей – каждый месяц нужно будет погашать часть задолженности.
Еще один вариант – это отсрочка. Ее берут в том случае, если финансовое положение в настоящий момент не позволяет осуществлять платежи. Отсрочка дает возможность сдвинуть дату исполнения обязательств на несколько месяцев, пока финансовая ситуация не наладится.
Стоит отметить, что ресурсоснабжающая организация и УК могут подать на хронического должника в суд. Тогда уже судебные приставы имеют право предпринять меры, чтобы списать деньги для погашения долга.
Ранее в Госдуме объяснили рост стоимости ЖКУ в России. Увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги в России связано с продолжающимся ростом стоимости материалов, энергоресурсов и обслуживания, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Она рассказала, что в одном городе могут быть две теплоснабжающие компании с разными тарифами. Разворотнева пояснила, что цены рассчитываются исходя из множества параметров, в том числе содержания внутренней инфраструктуры.
В столице выделили дополнительные средства для финансирования льгот на ЖКУ
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