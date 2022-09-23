Правительство Москвы запустило чат-бота по мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Правительство Москвы запустило в Telegram чат-бота, который ответит на основные вопросы о частичной мобилизации в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

База знаний бота включает официальную информацию Минобороны. К настоящему времени человек сможет получить ответы на вопросы о том, кто попадает под мобилизацию, в каком порядке она проходит, каким образом проходит служба, какие меры поддержки доступны военнослужащим и их семьям, как иностранцам заключить контракт.

При этом база знаний бота будет пополняться по мере поступления новых данных.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

