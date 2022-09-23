Юрист рассказала, что делать при ошибочном получении повестки

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Человек, который не подпадает под критерии частичной мобилизации, может заранее приготовить документы, подтверждающие это. В случае если гражданину по ошибке придет повестка, ему следует предоставить их в военный комиссариат. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.
По словам Биляловой, если человек получил повестку по ошибке, то для начала необходимо разобраться, не было ли процессуальных нарушений – документ должны вручить лично в руки, в том числе это может сделать работодатель.
Такими документами может быть военный билет, где указана категория Д (негоден) или Г (временно негоден), ранее выданные справки о состоянии здоровья, перечисляет эксперт.
"Для многодетных отцов подойдут свидетельства о рождении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, для отцов-одиночек в дополнение потребуется еще свидетельство о смерти матери ребенка либо решение суда о лишении ее родительских прав, выписка из решения суда об определении места проживания ребенка с отцом", – объясняет юрист.
Билялова напомнила, что, даже если человек не подходит под критерии частичной мобилизации и у него есть соответствующее документальное подтверждение, игнорировать повестку нельзя – за это грозит административная ответственность.
"Поэтому необходимо в сжатые сроки известить военный комиссариат об ошибке. Это можно сделать дистанционно, по телефону или почте. При наличии всех документов на руках можно явиться лично", – заключила юрист.
Ранее IT-сотрудникам c правом на отсрочку рассказали, какие документы необходимо принести в военкомат. В частности, с собой нужно иметь диплом о высшем образовании, а также оригинал или заверенную копию трудового договора. Кроме того, потребуется ряд других справок.
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