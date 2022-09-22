Суббота может стать самым дождливым днем с 1948 года в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 24 сентября, в Москве может выпасть рекордное с 1948 года количество осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Предыдущий рекорд держался с 1953 года, когда метеорологи на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 миллиметра", – сообщил синоптик.

Он отметил, что в грядущие выходные дождь может идти в течение 36 часов.

"Только за первый выходной день прольется до 28 мм осадков, еще 23 мм дождя попадет в осадкомеры в воскресенье", – подчеркнул Тишковец.

Таким образом, по словам синоптика, за два дня может выпасть почти три четверти месячной нормы осадков сентября, что приблизительно составляет пять ведер воды на квадратный метр.

Тишковец добавил, что температура воздуха в дневные часы в выходные не превысит 10 градусов тепла. Однако в условиях почти стопроцентной влажности температура воздуха будет ощущаться на 2–3 градуса ниже заявленной, что характерно многолетним показателям октября.

В четверг, 22 сентября, в Москве ожидается температура воздуха 13–15 градусов выше нуля. В ночное время суток столбики термометров опустятся до 8 градусов тепла.

Ветер в Московском регионе будет северо-восточный. Его порывы буду достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба.

