В Росгидромете предупредили о сильных дождях в выходные в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что на выходных в столице выпадет 42 миллиметра осадков.
По прогнозам синоптика, наиболее сильный дождь ожидается днем в субботу, 24 сентября.
В субботу днем воздух прогреется до 10...12 градусов, в воскресенье столбики термометров поднимутся до 7...12, рассказал Цыганков.
В понедельник, 26 сентября, температура в городе составит 8...12 градусов, дождь при этом будет небольшим. Во вторник и среду уже без осадков, добавил метеоролог.
"Во вторник в Москве будет 10...15, в среду ожидаем 11...16 градусов", – заключил специалист.
Ранее жителям столицы рассказали, когда столбики термометров в городе могут опуститься ниже нуля. По словам руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова, в среднем такое происходит в первых числах октября. Эксперт предположил, что в нынешнем году первые заморозки в столице также следует ожидать примерно в эти сроки.
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