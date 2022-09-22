В Росгидромете предупредили о сильных дождях в выходные в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что на выходных в столице выпадет 42 миллиметра осадков.

По прогнозам синоптика, наиболее сильный дождь ожидается днем в субботу, 24 сентября.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра "Росгидромета" В ночь с пятницы на субботу выпадет около 9 миллиметров осадков. Днем в субботу ожидаем 19 миллиметров. В ночь с субботы на воскресенье – еще 9 миллиметров, а днем в воскресенье – уже 5 миллиметров осадков.

В субботу днем воздух прогреется до 10...12 градусов, в воскресенье столбики термометров поднимутся до 7...12, рассказал Цыганков.

В понедельник, 26 сентября, температура в городе составит 8...12 градусов, дождь при этом будет небольшим. Во вторник и среду уже без осадков, добавил метеоролог.

"Во вторник в Москве будет 10...15, в среду ожидаем 11...16 градусов", – заключил специалист.

Ранее жителям столицы рассказали, когда столбики термометров в городе могут опуститься ниже нуля. По словам руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова, в среднем такое происходит в первых числах октября. Эксперт предположил, что в нынешнем году первые заморозки в столице также следует ожидать примерно в эти сроки.