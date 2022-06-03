Врач рассказала, как не заболеть после попадания под дождь

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После попадания под дождь необходимо переодеться и сменить обувь, поскольку любой сквозняк приведет к кашлю и насморку, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Если нет такой возможности переодеться, то надо постараться находиться в теплом помещении, не попадать под сквозняки. Большую опасность будут тут представлять кондиционеры, поэтому здесь нужно быть очень внимательным: не допускать сквозняков, ветра и так далее", – сказала врач.

Также она рекомендовала выпить согревающий напиток, например чай. Это повысит защитные силы организма и убережет от возникновения простуды, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее на столичный регион обрушился сильный дождь. В связи с прогнозируемой непогодой автомобилистам рекомендовали быть осторожнее на дороге и избегать внезапных маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Из-за непогоды владельцев ресторанов и кафе призвали закрыть летние веранды.

