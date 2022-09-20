Листопад начался на природных территориях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На столичных природных территориях начался листопад, который закончится в первой трети октября. Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.

"На природных территориях столицы начался листопад. <...> Основной листопад в природных условиях Москвы приходится на конец сентября – начало октября и длится вплоть до конца первой декады октября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что деревья полностью сбросят листву уже после первых 2–3 морозов.

Как объясняют специалисты Мосприроды, сбрасывание листьев позволяет растениям спастись от засухи. Дело в том, что листья способны испарять влагу, впитываемую корнями. Именно поэтому в этому году деревья приобрели золотистый окрас раньше, чем обычно.

Ранее сообщалось, что в Москве первая половина сентября в этом году стала самой холодной за последние полвека. Температурный минимум был зафиксирован 10 сентября, когда ночью столбики термометров опустились до 2,2 градуса, а максимальная температура в сентябре составила 15,9 градуса.

