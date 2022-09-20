Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В предстоящие выходные, 24 и 25 сентября, в Москве ожидается маловетреная погода и температура воздуха до 16 градусов тепла. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу, субботу и воскресенье прогнозируется преимущественно без осадков, облака будут высокие, света будет больше, но все-таки погода будет не солнечной. Позитивный фактор – это то, что с пятницы будет штилевая, маловетреная погода", – сообщил синоптик.

Он добавил, что в период с 23 по 25 сентября в столичном регионе в дневное время суток ожидается от 10 до 15 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра опустится до 5–7 градусов.

"В воскресенье даже прогнозируется до 16 градусов. На следующей неделе, в понедельник, существенных изменений погоды не ожидается", – сказал Вильфанд.



По словам синоптика, 20 и 21 сентября в некоторых районах Москвы и области пройдут кратковременные осадки. Сильных дождей до конца текущей недели в городе не ожидается, заключил Вильфанд.

Во вторник, 20 сентября, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в Москве составит 13–15 градусов тепла, в Подмосковье – 12–17 градусов.

Ветер будет юго-западного направления с порывами до 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

