Москвичам рассказали о погоде 22 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе в четверг, 22 сентября, будет облачно с прояснениями, а также небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Столбики термометра в дневное время в Москве будут держаться на отметке в 13–15 градусов, ночью ожидается похолодание до 8 градусов. По области днем прогнозируется 11–16 градусов, ночью – 5–10 градусов.

Ветер в Московском регионе будет северо-восточный. Его порывы буду достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в некоторых регионах России ожидаются сильные дожди. Речь шла о Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, Ростовской, Ярославской, Саратовской областях, Сахалине и республиках Северного Кавказа.

Отмечалось, что с 23 до 25 сентября в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях прогнозируются заморозки до -2 градусов, в Калерии – до -3 градусов.

В Москве же температура воздуха может опуститься ниже нуля в начале октября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

