Россиян предупредили о сильных дождях и заморозках в ряде регионов

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В ближайшие дни в некоторых регионах России ожидаются сильные дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он уточнил, что речь идет о Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, а также Ростовской, Ярославской, Саратовской областях, Сахалине и республиках Северного Кавказа.

"В связи с прохождением фронтальных разделов и большой неустойчивостью с 22 по 24 сентября в Краснодарском крае, включая Сочи, будут сильные дожди, в том числе ливневого характера, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20–22 метров в секунду", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В Ставропольском крае и северокавказских республиках такая погода ожидается 22 и 23 сентября. В этих регионах, продолжил синоптик, может выпасть более 50 миллиметров осадков. В Краснодарском крае, по словам Вильфанда, из-за дождей уровень рек может подняться до неблагоприятных отметок.

Кроме того, с 23 до 25 сентября в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях прогнозируются заморозки до -2 градусов, в Калерии – до -3 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в Центральной России заморозки наступят не раньше октября.

