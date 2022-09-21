Метеоролог рассказал, когда в Центральной России наступят заморозки

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, когда температура воздуха в Центральной России начнет опускаться ниже нуля.
Синоптик пояснил, что, согласно статистике, первые заморозки в центральной части страны бывали в середине сентября. Минимальная температура была зафиксирована в этом месяце в 1930 году – минус 1,4 градуса.
В этом году, согласно математическому моделированию, наступление заморозков более вероятно в первых числах октября, но не в ближайшее время, подчеркнул Синенков.
Он также рассказал, что вероятность заморозков усиливается, когда приходит антициклон. Еще одним индикатором прихода минусовых температур являются лиственные породы деревьев, продолжил метеоролог.
"Лиственные породы деревьев после заморозка буквально на другой день сразу желтеют. Сейчас листья на кленах и березах начали желтеть, но в основном они остаются зелеными", – объяснил синоптик в интервью радио Sputnik.
Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что до конца сентября в столичном регионе ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями. По словам синоптика, в первую половину этой недели погоду в городе будет определять активный балканский циклон.
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