На побережье Крыма и Кубани в ближайшие дни ожидаются смерчи

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На этой неделе на черноморском побережье Краснодарского края и Крыма прогнозируется формирование смерчей. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По данным ученых ВНИИ ГОЧС, неблагоприятные погодные условия также ожидаются на Кубани в регионах Северного Кавказа. Там сохраняется риск схода оползней и селевых потоков.

В августе смерч пронесся на западном побережье Крыма. В результате были разрушены постройки на территории устричной фермы в поселке Новоозерном Сакского района и пять частных автомобилей. Среди людей пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами урагана в Курской области.

От осколка оконного стекла, разбившегося из-за сильного ветра, погиб студент Курского автотехнического колледжа. ЧП произошло в общежитии. Позднее под упавшим из-за непогоды деревом был обнаружен еще один погибший.