В Курске студент погиб из-за ранения оконным стеклом, разбитым ураганом

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Следственный комитет организовал проверку по факту гибели студента Курского автотехнического колледжа от осколка оконного стекла, разбившегося из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибший – житель Курска 2004 года рождения. По результатам проведения проверки СК примет соответствующее процессуальное решение.

Ранее СК организовал проверку после госпитализации пятилетнего мальчика с ожогами разной степени тяжести в городском округе Чехов. По данным ведомства, отец ребенка разжигал костер, используя жидкость для разведения огня. В какой-то момент произошло резкое возгорание и пламя попало на ребенка.