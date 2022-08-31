СК начал проверку после госпитализации мальчика с ожогами в Подмосковье

11:16
Фото: ТАСС/Максим Туманов
Следственный комитет организовал проверку после госпитализации пятилетнего мальчика с ожогами разной степени тяжести в городском округе Чехов. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка СК.
Информация о госпитализации ребенка поступила в правоохранительные органы во вторник, 30 августа.
"По предварительным данным следствия, отец ребенка разжигал костер, используя при этом жидкость для разведения костра. В какой-то момент произошло резкое возгорание и огонь попал на находившегося неподалеку мальчика", – говорится в сообщении.
Отмечается, что отец мальчика также получил ожоги. Представители СК уже осмотрели место происшествие и опросили родителей ребенка.
"Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", – добавили в СК.
Ранее двухлетняя девочка скончалась после падения из окна 15-го этажа жилого дома на улице 800-летия Москвы. Инцидент произошел во вторник, 30 августа, около 19:00. Ребенок был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти жизнь девочки. Проверку по данному факту организовала московская прокуратура.
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