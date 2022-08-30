СК возбудил дело после того, как ребенка заперли в холодильнике в магазине Новосибирска

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Следователи в Новосибирске по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как в одном из супермаркетов города ребенка заперли в холодильнике. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по региону.

"По версии следствия, <...> сотрудник магазина по улице Селезнева <...> закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 29 августа. В ведомстве также сообщили, что по уголовному делу проводится необходимый комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отец пострадавшего мальчика ранее рассказал, что ребенок вместе с друзьями пошел в магазин, чтобы собрать просроченную продукцию и попросить администратора убрать ее с полок. Дети, по его словам, собрали тележку еды и предъявили сотруднице магазина. После этого она выгнала их.

Через несколько минут мальчик вернулся в магазин и показал женщине статью на телефоне, в которой говорилось о праве людей требовать убрать просроченную продукцию с полок. Тогда сотрудница магазина позвонила кому-то и пришел мужчина. Тот, отметил отец несовершеннолетнего, схватил ребенка за руку и подтащил к холодильнику в подсобке.