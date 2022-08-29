Девятилетнего мальчика заперли в холодильнике в супермаркете Новосибирска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудник магазина в Новосибирске запер девятилетнего мальчика в холодильнике, после того как ребенок попросил убрать просроченную продукцию с полок. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".

Отец мальчика рассказал, что ребенок вместе с друзьями пошел в магазин "Мария-Ра" на улице Селезнева, чтобы собрать просроченную продукцию и попросить администратора убрать ее с полок.

"Это была их детская инициатива, никто их к этому не подталкивал. Ребенок у меня принципиальный правдолюб, поэтому решил так поступить. Они не хотели красть продукты, просто собрали тележку еды и предъявили сотруднице магазина", – поделился Михаил.

После этого, отметил мальчик, женщина начала ругаться, забрала тележку и выгнала детей из магазина. Также она якобы пригрозила, что ребят за такое поведение могут посадить в тюрьму на три года. Через несколько минут мальчик вернулся в магазин и показал женщине статью на телефоне, в которой говорилось о праве людей требовать убрать просроченную продукцию с полок.

Тогда, поведал ребенок, сотрудница магазина позвонила кому-то и пришел мужчина. Тот, отметил отец несовершеннолетнего, схватил ребенка за руку и затащил в подсобку.

"Подтащил к холодильнику. Выкинул оттуда коробки какие-то, засунул ребенка и закрыл. Там было холодно и не было света, со слов сына. Максим начал звонить в полицию, и мужчина, услышав это, открыл холодильник, за шкирку взял его и вышвырнул через черный ход. Его там дожидались друзья", – рассказал мужчина.

Он также поведал, что после звонка в магазин прибыли правоохранители, однако детей к тому моменту там не было. Дома же мальчик рассказал о произошедшем бабушке, которая сообщила отцу. Новосибирец подчеркнул, что после этого он вместе с сыном вернулся в магазин и вызвал полицейских, которые приняли заявление.

В региональном управлении МВД подтвердили приезд сотрудников ППС по вызову директора торговой точки. Управляющий заявил, что дети пытались украсть товары. Участковый разбирается в произошедшем.

Кроме того, по факту произошедшего следователи организовали проверку, чтобы установить все изложенные в СМИ обстоятельства.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали женщину, которая пыталась похитить маленькую девочку на детской площадке в Преображенском районе Москвы. Адвокат Константин Ерохин рассказал, что 19 августа подозреваемая схватила малолетнюю девочку и увела ее в неизвестном направлении. Он добавил, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "д" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ.

