Девочка, которую изнасиловал и выкинул в окно мужчина в Курильске, находится в больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Семилетнюю девочку, которую изнасиловал и выбросил из окна мужчина в Курильске, находится в больнице в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на исполняющую обязанности руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Сахалинской области Алину Полунину.

"Правоохранительные органы сейчас проводят проверку. Мы тесно взаимодействуем с ними, запросили всю информацию о семье ребенка. Девочка пока находится вместе с мамой в больнице", – сообщила Полунина.

По ее словам, девочка находится под наблюдением психологов. Специалисты работают над моральным состоянием дочери и ее матери после происшествия.

Инцидент произошел 28 августа в Курильске Сахалинской области. Девочку похитила с детской площадки любовница подозреваемого. Семилетнего ребенка она увела с детской площадки, чтобы передать мужчине. После того как мужчина надругался над девочкой, он выбросил ее из окна второго этажа.

Ранее стало известно, что в Ачинске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки. Подозреваемый изнасиловал девочку в подъезде многоквартирного дома.

Подозреваемого задержали в течение 30 минут. Сообщалось, что им оказался мужчина 1977 года рождения.

До этого уточнялось, что сотрудники полиции намерены изучить данные о мужчине, в голом виде преследовавшем девочку в Краснодаре. Данные о том, что в многоквартирном доме Краснодара мужчина преследовал 14-летнего подростка, появились в Сети. Сообщалось, что он подложил под дверь девочки записку, в содержании которой было вульгарное послание.