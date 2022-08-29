Мужчину задержали за изнасилование десятилетней девочки в Ачинске

Фото: depositphotos/blinow61

В Ачинске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

В полицию позвонила 32-летняя мать, которая заявила о действиях сексуального характера в отношении ее дочери взрослым мужчиной. Подозреваемый изнасиловал девочку в подъезде многоквартирного дома. Девочке удалось убежать от злоумышленника, сообщили в МВД.

Приметы подозреваемого определили по видео с камер наблюдения. Подозреваемого задержали в течение 30 минут. Сообщается, что им оказался мужчина 1977 года рождения.

В настоящее время в производстве следственных органов находится уголовное дело, добавили в ведомстве.

До этого мужчину задержали за изнасилование женщины в подвале дома на востоке столицы. Инцидент произошел в доме на Открытом шоссе. Задержанным оказался 35-летний мужчина, который также пытался похитить у женщины телефон.

Ранее сообщалось, что полиция намерена проверить данные о мужчине, в голом виде преследовавшем девочку в Краснодаре. Данные о том, что в многоквартирном доме Краснодара мужчина преследовал 14-летнего подростка, появились в Сети. Сообщалось, что он подложил под дверь ребенка записку с вульгарным посланием.