Мужчину задержали за изнасилование десятилетней девочки в Ачинске

14:41
Фото: depositphotos/blinow61
В Ачинске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.
В полицию позвонила 32-летняя мать, которая заявила о действиях сексуального характера в отношении ее дочери взрослым мужчиной. Подозреваемый изнасиловал девочку в подъезде многоквартирного дома. Девочке удалось убежать от злоумышленника, сообщили в МВД.
Приметы подозреваемого определили по видео с камер наблюдения. Подозреваемого задержали в течение 30 минут. Сообщается, что им оказался мужчина 1977 года рождения.
В настоящее время в производстве следственных органов находится уголовное дело, добавили в ведомстве.
До этого мужчину задержали за изнасилование женщины в подвале дома на востоке столицы. Инцидент произошел в доме на Открытом шоссе. Задержанным оказался 35-летний мужчина, который также пытался похитить у женщины телефон.
Ранее сообщалось, что полиция намерена проверить данные о мужчине, в голом виде преследовавшем девочку в Краснодаре. Данные о том, что в многоквартирном доме Краснодара мужчина преследовал 14-летнего подростка, появились в Сети. Сообщалось, что он подложил под дверь ребенка записку с вульгарным посланием.
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