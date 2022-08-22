Мужчину задержали за изнасилование женщины в подвале дома на востоке столицы

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину за изнасилование женщины и кражу ее телефона на востоке столицы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по городу.

Уточняется, что инцидент произошел в подвале одного из домов на Открытом шоссе.

"20 августа 2022 года мужчина, находясь в подвальном помещении жилого дома, расположенного по Открытому шоссе, изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении женщины 1979 года рождения, а также похитил принадлежащий ей мобильный телефон", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленнику предъявили обвинения по нескольким статьям. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Преображенским районным судом столицы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Тамбове следователи по отпечатку пальца раскрыли дело 30-летней давности. Преступление произошло 18 апреля 1991 года. Тогда в квартиру на первом этаже через форточку проник молодой человек. Он подошел к спавшей женщине и, угрожая ножом, изнасиловал ее. Злоумышленник отобрал у потерпевшей деньги и серьги, а затем скрылся.