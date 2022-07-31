Мужчина в Бразилии 17 лет держал в заточении жену и двоих детей – СМИ

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
Мужчина из штата Рио-де-Жанейро 17 лет держал в заточении жену и двоих детей, сообщил портал G1.
Отмечается, что их спасла полиция после анонимного сообщения.
По словам женщины, мужчина их постоянно бил, связывал, почти не давал есть и пить. Детям из-за истощения на вид 10 лет, хотя их возраст 19 и 22 года. Они никогда не ходили в школу, не общались с другими детьми, поясняется в материале.
В настоящее время семья находится в больнице.
Ранее 3 марта 2021 года 70-летний Виктор Мохов вышел на свободу. Он провел 17 лет в исправительной колонии в Саратовской области за похищение и изнасилование двух девушек – 14 и 18 лет.
До родного города Мохов пока не доехал. После колонии он отправился в Москву для участия в одном из телешоу. По возвращении в Скопин мужчина обязан в течение 6 лет находиться под надзором правоохранительных органов.
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