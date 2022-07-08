Полиция проверит данные о мужчине, в голом виде преследовавшем девочку в Краснодаре

08 июля, 19:40
Фото: телеграм-канал "Шанхай Краснодар"
Правоохранители проверят информацию о мужчине, в голом виде преследовавшем девочку в Краснодаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Управления МВД по городу Артема Коноваленко.
Данные о том, что в многоквартирном доме Краснодара мужчина преследовал 14-летнего подростка, появились в Сети. Сообщалось, что он подложил под дверь ребенка записку с вульгарным посланием.
"Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой устанавливается личность и в результате чего будет принято законное процессуальное решение", – заявил Коноваленко.
По его словам, в настоящий момент также выясняется, является ли мужчина жильцом дома, где случился данный инцидент.
Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело обвиняемого в попытке изнасилования девушки в лифте дома на юге Москвы.
Мужчина в нетрезвом виде пристал к девушке в лифте и попытался ее изнасиловать. Однако потерпевшая оказала сильное сопротивление. Мужчина был задержан прибывшими на место полицейскими.
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