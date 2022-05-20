В Удмуртии преподавателя танцев обвиняют в изнасиловании восьми учениц

Фото: depositphotos/YGphoto

Преподавателя танцев из Ижевска обвиняют в 19 эпизодах сексуального насилия в отношении восьми учениц младше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике.

"Следствием установлено, что <...> в период с лета 2015 года по январь 2021 года он подвергал сексуальному насилию восемь девочек в возрасте от 9 до 13 лет, посещавших его занятия. Кроме того, обвиняемый совершил аналогичные действия в отношении одной из потерпевших в садоводческом товариществе за городом, куда выехал отдыхать с воспитанницами своей танцевальной студии", – говорится в сообщении.

Уточняется, что экспертиза выявила у мужчины психическое расстройство в форме педофилии. Свою вину он признал. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд. За совершенные преступления мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Кроме того, следователи направили представление в адрес главы ижевской администрации с требованием принять профилактические меры, а также привлечь к ответственности руководство детских учреждений, которое допустило обвиняемого к педагогической деятельности. Выяснилось, что по специальности мужчина является автослесарем.

Ранее в Москве задержали 46-летнего мужчину, который избил и изнасиловал знакомую, после чего перелез через окно девятого этажа к соседям на этаж ниже и скрылся с места преступления. На допросе свою вину он признал.

