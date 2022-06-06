Суд рассмотрит дело обвиняемого в попытке изнасилования девушки в лифте на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Суд рассмотрит дело обвиняемого в попытке изнасилования девушки в лифте дома на юге Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

"Уголовное дело будет направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", – говорится в сообщении.

Все произошло 20 марта 2022 года на Корабельной улице. Мужчина в нетрезвом виде пристал к девушке в лифте и попытался ее изнасиловать. Однако потерпевшая оказала сильное сопротивление. Мужчина был задержан прибывшими на место полицейскими.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование").

Ранее в Москве задержали 46-летнего мужчину, который избил и изнасиловал знакомую, после чего перелез через окно девятого этажа к соседям на этаж ниже и скрылся с места преступления. На допросе свою вину он признал.

