Девушку-подростка, избившую мужчину в Тюмени, отпустили под подписку о невыезде

12:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Задержанную по делу об избиении мужчины девушку-подростка в Тюмени отпустили домой под подпиской о невыезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по Тюменской области.
По данным следствия, инцидент произошел 20 августа в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района. Тогда участницы конфликта 2005, 2006 и 2007 годов рождения избили мужчину 1986 года рождения.
Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц по части 3 статьи 111 УК РФ.
"Девушка 2007 года рождения, ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась и не скрывалась от следствия, отпущена домой под подписку о невыезде", – сообщили в ведомстве.
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов объяснил, что девушка состоит на учете в органах системы профилактики. Это и стало поводом для ее задержания, уточнил Степанов.
"Сегодня задержанная отпущена, она находится дома, с девочками и пострадавшим работают следователи, выясняют все обстоятельства произошедшего", – добавил он.
Ранее соседи рассказали о девушках-подростках, избивших мужчину в Тюменской области. Соседка одной из школьниц назвала причастную к происшествию девушку Вику своенравной, гордой и неуправляемой. По словам пенсионерки, она никого не слушает и страдает манией величия. Соседка другой девушки Лены поведала, что у школьницы есть младший брат, который пойдет в шестой класс. По ее словам, ребенок уже выпивает алкоголь.
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