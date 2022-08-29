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Происшествия

12:15

Девушку-подростка, избившую мужчину в Тюмени, отпустили под подписку о невыезде

происшествиярегионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Задержанную по делу об избиении мужчины девушку-подростка в Тюмени отпустили домой под подпиской о невыезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по Тюменской области.

По данным следствия, инцидент произошел 20 августа в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района. Тогда участницы конфликта 2005, 2006 и 2007 годов рождения избили мужчину 1986 года рождения.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц по части 3 статьи 111 УК РФ.

"Девушка 2007 года рождения, ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась и не скрывалась от следствия, отпущена домой под подписку о невыезде", – сообщили в ведомстве.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов объяснил, что девушка состоит на учете в органах системы профилактики. Это и стало поводом для ее задержания, уточнил Степанов.

"Сегодня задержанная отпущена, она находится дома, с девочками и пострадавшим работают следователи, выясняют все обстоятельства произошедшего", – добавил он.

Ранее соседи рассказали о девушках-подростках, избивших мужчину в Тюменской области. Соседка одной из школьниц назвала причастную к происшествию девушку Вику своенравной, гордой и неуправляемой. По словам пенсионерки, она никого не слушает и страдает манией величия. Соседка другой девушки Лены поведала, что у школьницы есть младший брат, который пойдет в шестой класс. По ее словам, ребенок уже выпивает алкоголь.

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