В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку

20:50
Фото: телеграм-канал "MASH"
В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая подозревается в жестоком убийстве собаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать седьмого августа около 13:20 в полицию поступило сообщение о том, что 29-летняя женщина, находясь у дома 32 по проспекту Сизова нанесла несколько ударов ногой по спине и голове собаке", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что животное скончалось от полученных травм на месте.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения в животными. В ведомстве подчеркнули, что по статье может грозить до 5 лет тюремного срока.
До этого пенсионерка в Калуге избила чихуахуа бутылкой коньяка. Собака пострадала, находясь на руках у хозяйки. После инцидента владелица животного написала заявление в полицию. Против пенсионерки возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой.
Хозяйка собаки сообщала, что у пса была диагностирована гематома головного мозга и трещины черепа. Животное наблюдалось в ветеринарном стационаре.
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