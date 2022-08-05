Уголовное дело возбудили после избиения чихуахуа бутылкой в Калуге

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Уголовное дело возбудили в Калужской области после нападения пожилой женщины на собаку породы чихуахуа, которая в момент инцидента была на руках хозяйки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Прокуратура города Калуги взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту жестокого обращения с собакой (часть 1 статьи 245 УК РФ)", – сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 1 августа. В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, что неизвестная женщина ударила собаку бутылкой по голове. Животное находилось на руках у хозяйки, которая в тот момент стояла у кассы.

При осмотре ветеринар зафиксировал у питомца черепно-мозговую травму. Хозяйка собаки заявила, что у пса гематома головного мозга и трещины черепа.