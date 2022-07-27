Депутат прокомментировал ситуацию с животными в Приморском океанариуме

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Владельцам океанариума в Приморском крае может грозить уголовный срок за жестокое обращение с животными, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среды Владимир Бурматов.

"Наказание в отношении ответственных лиц последует, исходя из квалификации дела. Однозначно идет нарушение правил содержания животных. Во-вторых, это может быть квалифицировано как жестокое обращение с животными, тогда это будет не штраф, а уголовный срок", – отметил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

При этом животные должны быть изъяты и переданы на реабилитацию.

Депутат направил запросы в Генпрокуратуру и Росприроднадзор по данному вопросу и призвал в ближайшее время принять законопроект о запрете вылова морских млекопитающих для использования в культурно-зрелищных целях.

В свою очередь, в Минобрнауки РФ сообщили "Газете.ру" о планах проверить условия содержания животных в Приморском океанариуме.

Само руководство океанариума заявило, что его сотрудники таким образом пытаются отвлечь внимание от служебного расследования, а с животными все в порядке.

Руководитель Национального научного центра морской биологии Инесса Дюйзен также отметила, что здоровье животных в океанариуме не находится под угрозой.

"Состояние здоровья наших животных, состояние мест их обитания, вообще условия их проживания не вызывают никаких угроз для них самих, для тренеров, для людей, которые приходят к нам в научно-образовательный комплекс Приморский океанариум для того, чтобы узнать о жизни животных", – цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, данные действия сотрудников организации являются демаршем, им будет найдена правовая оценка в соответствующих органах.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что животные в Приморском океанариуме болеют, нарушены правила их содержания.

До этого Владимир Бурматов выступил с инициативой введения штрафов до 30 тысяч рублей для хозяев, которые выбрасывают домашних животных на улицу. Он также предложил ввести штраф в размере до 200 тысяч рублей для чиновников за неисполнение законодательства об обращении с безнадзорными животными.

