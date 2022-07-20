Эксперт опроверг информацию о массовой гибели дельфинов в Черном море

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Говорить о массовой гибели дельфинов в прибрежных с Черным морем регионах вряд ли возможно. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на научного сотрудника лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Александра Агафонова.
Он рассказал, что профильная лаборатория занимается учеными наблюдениями за ситуацией, однако не отмечает массовой гибели дельфинов. При этом он признал, что трупы млекопитающих иногда находят на берегу.
"Тут, собственно, два варианта. Погибшие особи либо тонут, либо их выносит на берег. Обычно происходит такое после шторма", – отметил Агафонов.
Он поведал, что лаборатория, в которой он трудится, возобновила учет дельфинов в 2014 году. При этом около 20 лет до этого учет млекопитающих никто не вел, поэтому сравнивать сложно.
Агафонов добавил, что, по некоторым представлениям, сейчас дельфинов меньше, чем до начала массового промысла, который начался в 1930-х и закончился в 1960-х годах.
Эксперт подчеркнул, что ресурсы рыбы в Черном море истощились. В качестве одной из причин произошедшего он назвал бесконтрольный лов. В свою очередь, истощение рыбных ресурсов влияет и на популяцию дельфинов.
Ранее директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей рассказала, что высокая смертность дельфинов наблюдается на побережье Черного моря, в частности в Сочи, впервые за четыре года. По ее словам, больше всего дельфинов гибнет в холодное время года, когда в море попадают грязные воды.
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