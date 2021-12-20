В ГД обратились в полицию из-за ситуации с дельфинами в океанариуме Екатеринбурга

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал Москве 24, что обратился в полицию и надзорные органы с требованием провести проверку екатеринбургского океанариума, который зоозащитники обвинили в побоях дельфинов.

Ранее в соцсетях вызвала бурную реакцию видеозапись, на которой сотрудник океанариума в Екатеринбурге во время дрессировки, предположительно, бьет дельфинов. Директор развлекательного учреждения Екатерина Показаньева опровергла жестокое обращение с животными. По ее словам, тренер указкой бил не по дельфину, а по воде, показывая ему, где нужно вынырнуть. Показаньева добавила, что учреждение обратилось в полицию с просьбой привлечь к ответственности опубликовавшего видео анонима за распространение ложной информации.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Есть видео, которое вызвало, с моей точки зрения, справедливое возмущение не только зоозащитников, но и общественности, неравнодушных людей. Я направил депутатский запрос в полицию с тем, чтобы было проведено расследование, чтобы квалифицировать его соответствующим образом.

Депутат отметил, что проверять нужно не только факт самой тренировки, но и основания, на которых содержатся в океанариуме дельфины. "Нередки случаи, когда вскрывается целый букет нарушений. Бывали истории, когда выяснялось, что морские млекопитающие оказывались незаконно ввезены по чужим документам", – указал Бурматов.

По его словам, видео подчеркивает актуальность законопроекта о запрете вылова морских млекопитающих в так называемых культурно-просветительских целях, который в декабре депутаты внесли в Госдуму.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Чтобы не допустить новых "китовых тюрем", чтобы не допустить торговли нашим национальным достоянием и продажи за рубеж под видом "культурных развлечений", надо этот закон принимать и ставить барьер на пути этого бизнеса. Жестокого, часто криминального.

Бурматов подчеркнул, что документ будут принимать в следующем году. Он также раскритиковал использование дельфинов, касаток и белух в океанариумах и дельфинариях.

"Здравый смысл говорит о том, что в этих мероприятиях нет ни культуры, ни развлечений, ни просвещения. Зато есть циничный минус, связанный с эксплуатацией очень развитых существ, морских млекопитающих, дельфинов, касаток, белух. У них развиты интеллект, коммуникация. Они обладают очень высокими навыками социального общения, это социальные животные", – заключил депутат.

Ранее сообщалось, что 21 декабря Госдума рассмотрит два законопроекта, направленных на дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения. В первом документе речь идет о зоомагазинах и птичьих рынках, где они содержатся в недопустимых условиях. Предлагается наделить правительство России полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных. Второй законопроект поправками в КоАП вводит административную ответственность за несоблюдение наиболее важных требований закона об ответственном обращении с животными.