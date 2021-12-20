В океанариуме Екатеринбурга ответили на обвинения в жестоком обращении с дельфинами. Сотрудники океанариума выложили видео, где видно, что мужчина бьет не по питомцу, а по воде.

Дрессировщики объяснили, что при таком колебании воды дельфин понимает, куда ему плыть.

До этого жесткие кадры тренировок в Сети опубликовали местные зоозащитники. После просмотра создается впечатление, что тренер избивает своих подопечных. Пользователи потребовали, чтобы полиция проверила условия содержания животных. Но теперь в океанариуме в собираются подать в суд на блогера за ложные обвинения.

В Омской области произошло 74 аварии из-за того, что город и окрестности окутал густой туман. Дымка появилась из-за безветренной погоды и работы котельных. По словам синоптиков, скоро ветер должен усилиться и туман пройдет.

Якутским школьникам разрешили не приходить в школу из-за сильных морозов. Это значит, что родители сами могут решить, отправлять ли детей на уроки. Однако это распространяется только на учеников с первого по пятый класс.

Водители в Краснодарском крае решили поделиться новогодним настроением и зажгли "автоелку". 78 машин выстроились на взлетной полосе аэропорта в форме новогоднего дерева, место звезды занял вертолет. А затем все дружно включили аварийки и фары.

Столичные водители устроили новогодний флешмоб. Они выстроили автомобили в форме елки и одновременно включили аварийку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.