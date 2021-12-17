СК и прокуратура проводят проверки по факту пожара на "Северной верфи" в Петербурге

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту пожара на заводе "Северная верфь". Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы ведомства.

Прокуроры намерены установить причины возгорания. Кроме того, в ведомстве планируют оценить соблюдение требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

В свою очередь, в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК также сообщили о начале проверки после возгорания.

"Следователи работают на месте происшествия", – подтвердили в СК.

Возгорание возникло на корвете "Проворный" проекта 20385. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности.

В ликвидации пожара участвуют 168 человек и 42 единицы техники. В медицинских службах отмечали, что при тушении пострадали двое пожарных.