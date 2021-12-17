СК и прокуратура проводят проверки по факту пожара на "Северной верфи" в Петербурге

17 декабря, 23:14
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту пожара на заводе "Северная верфь". Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы ведомства.
Прокуроры намерены установить причины возгорания. Кроме того, в ведомстве планируют оценить соблюдение требований федерального законодательства о пожарной безопасности.
В свою очередь, в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК также сообщили о начале проверки после возгорания.
"Следователи работают на месте происшествия", – подтвердили в СК.
Возгорание возникло на корвете "Проворный" проекта 20385. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности.
В ликвидации пожара участвуют 168 человек и 42 единицы техники. В медицинских службах отмечали, что при тушении пострадали двое пожарных.
В Петербурге загорелся строящийся на заводе "Северная верфь" корабль
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