Пожару на заводе "Северная верфь" в Петербурге присвоили 4-й ранг сложности – СМИ

17 декабря, 21:11 (обновлено 17.12.2021 21:51)
"Площадь пожара на строящемся военном судне выросла до 800 квадратных метров. Огонь тушат по рангу № 4", – сказал собеседник агентства.
В тушении пожара участвуют 168 человек и 42 единицы техники.
В медицинских службах рассказали, что при тушении пострадали двое пожарных.
"Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии легкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы", – сказал собеседник агентства.
Источник ТАСС в кораблестроительной отрасли рассказал, что пожар повредил ходовую рубку и башенно-мачтовую конструкцию.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял координацию городских и чрезвычайных служб, участвующих в тушении пожара на заводе, под личный контроль. Информацию предоставил источник ТАСС.
"Проворный" – корвет, который строится на "Северной верфи". Передача объекта флоту была запланирована на конец 2022 года. Корабль должен войти в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и будет базироваться на Камчатке.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Огнем охватило всю палубу площадью порядка 100 квадратных метров. В результате пострадали три человека.
В Петербурге загорелся строящийся на заводе "Северная верфь" корабль
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