Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Клину

Фото: МЧС России по Московской области

В подмосковном Клину загорелась кровля деревообрабатывающего предприятия. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"Поступило сообщение о горении кровли цеха деревообрабатывающего предприятия на площади 1 500 квадратных метров", – отметили в ведомстве.

В ликвидации возгорания участвуют 47 человек и 15 единиц техники. По имеющимся в настоящее время данным, никто не погиб и не пострадал.

Накануне пожар произошел на складе вблизи Парка Горького на Крымском Валу. Его площадь составила 200 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 15 пожарных машин.

