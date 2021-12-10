Пожар в центре колопроктологии на северо-западе Москвы потушен

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
Пожар в здании Государственного научного центра колопроктологии на северо-западе Москвы потушен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
О пожаре на улице Саляма Адиля стало известно в 19:41. Очаг возгорания находился в кабинете складируемого оборудования на восьмом этаже.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось о пожаре в перинатальном центре в Краснодарском крае. Возгорание на площади 5 квадратных метров произошло на цокольном этаже административного крыла 10 декабря.