Пожар в центре колопроктологии на северо-западе Москвы потушен

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Пожар в здании Государственного научного центра колопроктологии на северо-западе Москвы потушен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

О пожаре на улице Саляма Адиля стало известно в 19:41. Очаг возгорания находился в кабинете складируемого оборудования на восьмом этаже.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось о пожаре в перинатальном центре в Краснодарском крае. Возгорание на площади 5 квадратных метров произошло на цокольном этаже административного крыла 10 декабря.