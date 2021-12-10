Пожар произошел в центре колопроктологии на северо-западе Москвы

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Пожар произошел в здании Государственного научного центра колопроктологии на улице Саляма Адиля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 19:41.

"В 20:18 пожар локализован. Происходило возгорание в кабинете на восьмом этаже складируемого оборудования на площади 5 квадратных метров", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в перинатальном центре в Краснодарском крае. Из здания эвакуировали 164 женщины, 153 малыша и 78 работников. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными. В результате никто не пострадал.