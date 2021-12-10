Пожар произошел в центре колопроктологии на северо-западе Москвы

Пожар произошел в здании Государственного научного центра колопроктологии на улице Саляма Адиля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 19:41.
"В 20:18 пожар локализован. Происходило возгорание в кабинете на восьмом этаже складируемого оборудования на площади 5 квадратных метров", – говорится в сообщении.
По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее пожар произошел в перинатальном центре в Краснодарском крае. Из здания эвакуировали 164 женщины, 153 малыша и 78 работников. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными. В результате никто не пострадал.