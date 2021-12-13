Пожар произошел на складе вещевого рынка в Санкт-Петербурге

Фото: Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу

Пожар произошел на территории вещевого рынка во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Возгорание случилось в доме 52 на улице Салова. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 05:11.

По данным ТАСС, площадь возгорания увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил 3 ангара, при этом существует риск его распространения на ближайшие строения.

В тушении пожара участвуют 62 человека и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в перинатальном центре в Краснодарском крае. Возгорание на площади 5 квадратных метров произошло на цокольном этаже административного крыла.