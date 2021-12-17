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Происшествия

17 декабря, 23:18

Пожар на "Северной верфи" в Петербурге локализовали

происшествия пожар регионы

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Пожар на корвете "Проворный" на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге удалось локализовать. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы городского главка МЧС.

В сообщении уточняется, что о локализации было объявлено в 22:49.

Возгорание ранее произошло на верхней палубе строящегося корвета. Огнем охватило всю палубу площадью порядка 100 квадратных метров.

Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. Отмечалось также, что в ликвидации возгорания участвуют 168 человек и 42 единицы техники.

По информации медицинских службах, при тушении пострадали двое пожарных.

По факту случившегося пожара начали проверки Западное межрегиональное следственное управление СК и прокуратура Санкт-Петербурга. По их результатам планируется установить причины возгорания и оценить соблюдение требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

В Петербурге загорелся строящийся на заводе "Северная верфь" корабль

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