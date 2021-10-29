Стерлигов пообещал показательно убить быка после жалоб защитников животных

Фото: vk.com/g.sterligov

После жалобы общественной организации "Голоса за животных" в МВД на предпринимателя Германа Стерлигова за жестокое убийство быка мужчина сказал, что готов показательно убить животное. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Проведем показательное перерезание глотки быку, как и положено по Библии. Чтоб даже сомнений ни у кого не было, что скотину режем, а значит, удавленину не жрем, как вся ваша безбожная страна под чутким надзором ваших роспотребнадзоров", – сказал предприниматель.

Поводом для обращения организации "Голоса за животных" стало видео, опубликованное на странице под именем "Герман Стерлигов" в социальной сети "ВКонтакте" 26 августа, где два человека, предположительно, под руководством бизнесмена убивают быка.