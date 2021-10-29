Зоозащитники призвали наказать Германа Стерлигова за жестокое убийство быка

Фото: vk.com/g.sterligov
Организация "Голоса за животных" обратилась в МВД с просьбой привлечь к ответственности предпринимателя Германа Стерлигова за жестокое убийство быка, как сообщает "Газета.ру".
"Поводом для заявления стало видео, опубликованное на странице под именем "Герман Стерлигов" в социальной сети "ВКонтакте" 26 августа, где два человека, предположительно, под руководством бизнесмена убивают быка", – заявила пресс-секретарь зоозащитной организации Людмила Зайцева.
Представитель "Голосов за животных" отметила, что участники ролика проявляют "неоправданную, садистскую жестокость". В организации отметили, что наказание за жестокое обращение с животным регулируется частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ.
Также зоозащитники направили заявление в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области с просьбой проверить действия людей на видео на предмет нарушения санитарно-ветеринарных норм убоя животного.
В пятницу, 29 октября, стало известно о задержании в Саратовской области депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в осуществлении незаконной охоты. В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело.
По словам самого парламентария, он гулял по лесу, когда заметил отъезжающую машину. Он подошел к месту, где заметил свет, и обнаружил тушу лося. После этого он якобы вернулся за друзьями, у которых гостил, и намеревался отвезти погибшее животное в полицию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: