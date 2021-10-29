Зоозащитники призвали наказать Германа Стерлигова за жестокое убийство быка

Фото: vk.com/g.sterligov

Организация "Голоса за животных" обратилась в МВД с просьбой привлечь к ответственности предпринимателя Германа Стерлигова за жестокое убийство быка, как сообщает "Газета.ру".

"Поводом для заявления стало видео, опубликованное на странице под именем "Герман Стерлигов" в социальной сети "ВКонтакте" 26 августа, где два человека, предположительно, под руководством бизнесмена убивают быка", – заявила пресс-секретарь зоозащитной организации Людмила Зайцева.

Представитель "Голосов за животных" отметила, что участники ролика проявляют "неоправданную, садистскую жестокость". В организации отметили, что наказание за жестокое обращение с животным регулируется частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ.

Также зоозащитники направили заявление в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области с просьбой проверить действия людей на видео на предмет нарушения санитарно-ветеринарных норм убоя животного.

В пятницу, 29 октября, стало известно о задержании в Саратовской области депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в осуществлении незаконной охоты. В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело.

По словам самого парламентария, он гулял по лесу, когда заметил отъезжающую машину. Он подошел к месту, где заметил свет, и обнаружил тушу лося. После этого он якобы вернулся за друзьями, у которых гостил, и намеревался отвезти погибшее животное в полицию.