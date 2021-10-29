В КПРФ прокомментировали обвинения депутата Рашкина в незаконной охоте

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Советник председателя центрального комитета КПРФ Вячеслав Тетекин в беседе с Москвой 24 прокомментировал незаконную охоту в лесу Саратовской области, которую мог устроить депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

По его словам, нужно дождаться заявлений от самого Рашкина.

"О его будущем в партии я пока ничего не могу сказать, у нас пока недостаточно информации. Мы знаем только то, что говорят в телеграм-каналах, какие-то сведения отрывочные. Подождем появления его собственного заявления, как он все происходящее объясняет", – отметил Тетекин.

Как сообщил пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, юридическая служба КПРФ проверит информацию о факте возможной незаконной охоты в лесу Саратовской области.

"В данном случае, согласно публикации в телеграм-канале, где-то его остановили, куда-то его привезли, было что-то у него в багажнике, не было, что он был нетрезв, хотя доказательств нет, а ему уже наклепали обвинений. На самом деле надо во многом разбираться", – рассказал Ющенко в беседе с URA.RU.

Также ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в этом вопросе должны разбираться природоохранные и правоохранительные ведомства.

29 октября саратовские СМИ сообщили, что депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали по подозрению в незаконной охоте. В багажнике его автомобиля нашли тушу лося. Депутат объяснил, что нашел животное в лесу, решил его забрать и разделать. Приблизительный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тысяч для самца лося и 400 тысяч рублей – для самки.

Кроме того, по предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии. Пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения Рашкин отказался.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте.