Соседи рассказали о задушившем собаку на прогулке москвиче

Фото: телеграм-канал "112"

Соседи мужчины, который задушил собаку на прогулке, рассказали, что он начал много пить после смерти матери. По их мнению, именно это привело к трагедии, сообщает РЕН ТВ.

Соседка рассказала, что мужчина задушил собаку поводком не случайно. Она предположила, что у него просто сдали нервы из-за алкоголя.

"Потому что в состоянии аффекта совершить убийство, а потом: "Как я мог это сделать?", – поведала женщина.

Жители многоэтажки видели, как хозяин тащил за собой питомца на поводке. Они предположили, что в какой-то момент мужчина понял, что собака умерла, но все равно пытался зайти с ней в подъезд. Его остановили местные жители.

Соседи мужчины отметили, что животное подобрали зимой на улице много лет назад. Некоторые жители рассказали, что собаке было минимум 10 лет.

"Они на него говорят: "Ты задушил!" Ну он же ее тащил, он ее тащил домой. Так и должно было быть. Она умерла. У нее же опухоль какая была, размером с дыню. Так что он не виноват", – заявила соседка.

Некоторые местные жители считают, что соседи мужчины по лестничной клетке хотят от него избавиться. Они уверены, что те специально распространяют слухи о том, что хозяин убил собаку.

Ранее сообщалось, что Тимирязевская межрайонная прокуратура проконтролирует результаты проверки по факту жестокого обращения с собакой на севере Москвы. По предварительной информации, мужчина выгуливал собаку на поводке, после чего протащил ее по двору. Собака скончалась на месте. Точная причина смерти животного устанавливается.

