Полиция Сочи проверит информацию об угрожавшем ножом в дог-френдли кафе

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Сотрудники полиции в Сочи проверяют информацию о мужчине, который, предположительно, угрожал ножом посетителям дог-френдли кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского УВД.

По предварительной информации, угрозы в адрес посетителей были связаны с тем, что они пришли в заведение с животными. Со слов пользователей, опубликовавших видеролик в соцсетях, мужчина, представившись полицейским, пригрозил разделаться с собаками посетителей.

"По факту инцидента проводится проверка", – прокомментировали в ведомстве.

Ранее в Калуге пенсионерка избила чихуахуа бутылкой коньяка. После инцидента хозяйка собаки отвезла ее в ветеринарную клинику. Там животному диагностировали черепно-мозговую травму. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой по части 1 статьи 245 УК РФ.

До этого сотрудники прокуратуры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ после того, как неизвестные выбросили собаку с седьмого этажа. Тогда уточнялось, что лица могли находиться в алкогольном опьянении.